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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Сарпсборг 08
Олесунн - Сарпсборг 08: обзор матча 13 сентября 2020
Олесунн
13.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
0 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
48'
Т. Хайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Сарпсборг 08
84'
Желтая карточка
D. Mitov Nilsson
81'
Желтая карточка
Б. Утвик
Замена
S. Sno
️️️️
J. Hatlehol
78'
77'
Замена
М. Офкир
️️️️
Т. Хайнц
72'
Замена
А. Тветер
️️️️
M. Abdellaoue
71'
Замена
Й. Хорн
️️️️
J. Adeoti
Замена
D. Klinkenberg
️️️️
Д. Лео Гретарссон
63'
48'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайнц
Пас отдал
Д. Линдсет
Желтая карточка
Н. Кастро
45'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
16
Jørgen Hatlehol
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Олесунн
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
2
Shaquill Sno
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Йорген Хорн
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
2-2-5
20
Олафссон
3
Гретарссон
9
Кастро
7
Нордли
19
1
9
Хауген
11
Фридйонссон
8
3-3-5
3
Наэсс
4
Утвик
6
Дюрестам
10
Линдсет
14
Хайнц
17
Солтведт
7
91
5
17
21
16
2
2
16
3
Гретарссон
6
6
3
Гретарссон
11
Фридйонссон
8
8
11
Фридйонссон
17
3
Хорн
3
Хорн
17
21
9
Тветер
9
Тветер
21
14
Хайнц
11
Офкир
11
Офкир
14
Хайнц
Остались в запасе
Олесунн
Сарпсборг 08
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
4
Jonas Gronner
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
7
Ненасс
ЦП
4
Jonas Gronner
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Олесунн - Сарпсборг 08
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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Олесунн
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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