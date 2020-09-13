Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - ПСВ
Гронинген - ПСВ: обзор матча 13 сентября 2020
Гронинген
13.09.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
53'
Т. Суслов
34'
К. Гакпо
57'
Д. Мален
87'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - ПСВ
90'
Замена
Брума
️️️️
Д. Мален
90'
Замена
Н. Виргевер
️️️️
Ф. Макс
87'
ГОЛ! 1:3!
К. Гакпо
83'
Пенальти не реализован!
Д. Мален
Замена
П. Йостен
️️️️
Б. ван Хинтум
83'
Замена
R. Postema
️️️️
Р. Лундквист
81'
Замена
T. Poll
️️️️
М. Эль-Ханкури
81'
Желтая карточка
С. Падт
79'
71'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
М. Жуниор
65'
Желтая карточка
Д. Тезе
60'
Желтая карточка
Ф. Макс
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мален
ГОЛ! 1:1!
Т. Суслов
Пас отдал
Й. Ларсен
53'
51'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Р. Томас
Желтая карточка
Р. Лундквист
39'
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
35'
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
П. Росарио
Замена
Т. Суслов
️️️️
A. Robben
30'
Желтая карточка
В. Даммерс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Arjen Robben
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
8
Сэм Шрек
ЦП
48
Leonel Miguel
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-2-2-2
22
Падт
4
Даммерс
6
Итакура
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
5
Матусива
8
ван Кам
27
Эль-Ханкури
10
Лундквист
10
14
Ларсен
4-1-2-1-2
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
4
Тезе
17
Жуниор
13
Росарио
24
Дюмфрис
30
Томас
18
Гакпо
14
Мален
29
Ламмерс
27
Эль-Ханкури
5
5
27
Эль-Ханкури
10
10
Суслов
10
Суслов
10
10
Лундквист
11
11
10
Лундквист
5
ван Хинтум
17
Йостен
17
Йостен
5
ван Хинтум
14
Мален
77
Брума
77
Брума
14
Мален
30
Макс
24
Виргевер
24
Виргевер
30
Макс
30
Томас
20
Хендрикс
20
Хендрикс
30
Томас
17
Жуниор
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
17
Жуниор
Остались в запасе
Гронинген
ПСВ
48
Leonel Miguel
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
Главный тренер
Эрнест Фабер
26
Максим Делань
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
48
Leonel Miguel
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Гронинген - ПСВ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
Новости команд
Все
Гронинген
ПСВ
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+