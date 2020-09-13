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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Мариуполь
Заря - Мариуполь: обзор матча 13 сентября 2020
Заря
13.09.2020, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Мариуполь
62'
Д. Топалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Мариуполь
Желтая карточка
В. Вернидуб
89'
Замена
D. Yanakov
️️️️
В. Кочергин
78'
Замена
В. Вернидуб
️️️️
Л. Квек
78'
Замена
А. Гладкий
️️️️
В. Кабаев
70'
Замена
М. Перович
️️️️
А. Громов
70'
68'
Замена
А. Кащук
️️️️
С. Горбунов
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Топалов
Пас отдал
А. Кулаков
58'
Желтая карточка
И. Кирюханцев
Замена
Е. Назарина
️️️️
М. Гречкин
46'
40'
Желтая карточка
С. Чоботенко
Желтая карточка
Й. Абу Ханна
37'
Желтая карточка
Л. Квек
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Максим Гречкин
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Заря
22
Никола Васили
ВР
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Михайло Перович
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
77
Станислав Библик
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Шевченко
3
Гречкин
4
Ханна
45
Фаворов
40
Квек
10
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
10
Хомченовский
22
Кабаев
28
Громов
3-1-3-1-1
1
44
Чоботенко
70
Кирюханцев
3
Сагуткин
6
Чех
12
Топалов
15
Мишнев
20
Горбунов
19
Бондаренко
10
Кулаков
10
Кочергин
77
77
10
Кочергин
40
Квек
15
Вернидуб
15
Вернидуб
40
Квек
3
Гречкин
29
Назарина
29
Назарина
3
Гречкин
22
Кабаев
20
Гладкий
20
Гладкий
22
Кабаев
28
Громов
9
Перович
9
Перович
28
Громов
20
Горбунов
7
Кащук
7
Кащук
20
Горбунов
Остались в запасе
Заря
Мариуполь
22
Никола Васили
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
77
Станислав Библик
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Остались в запасе
77
Станислав Библик
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Заря - Мариуполь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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