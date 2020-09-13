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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Нордшелланд
Брондбю - Нордшелланд: обзор матча 13 сентября 2020
Брондбю
13.09.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Нордшелланд
48'
С. Хедлунд
75'
Л. Виген
90+6'
С. Ростед
13'
М. Диоманде
39'
М. Ригор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Нордшелланд
ГОЛ! 3:2!
С. Ростед
Пас отдал
Й. Радошевич
90'
+6
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Уре
90'
+4
86'
Замена
А. Франсис
️️️️
М. Андерсен
86'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
М. Ригор
79'
Замена
О. Антман
️️️️
К. Сулемана
78'
Замена
️️️️
М. Фрезе
Желтая карточка
С. Ростед
77'
ГОЛ! 2:2!
Л. Виген
75'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
П. Бьюр
72'
Пенальти не реализован!
Э. Юнг
71'
68'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
Я. Кристенсен
64'
Желтая карточка
М. Диоманде
ГОЛ! 1:2!
С. Хедлунд
Пас отдал
М. Уре
48'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
А. Слимане
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Ригор
Пас отдал
М. Диоманде
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Диоманде
Пас отдал
U. Jenssen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Joel Kabongo
ЦФ
Нордшелланд
25
Клинтон Антви
ЦЗ
17
Абу Франсис
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
4-4-2
1
Швабе
6
Херманнссон
24
Ростед
5
Юнг
5
Брус
13
Виген
20
Слимане
21
Бьюр
32
Френдруп
17
Уре
15
Хедлунд
4-4-2
1
Виндаль
4
Хансен
18
Месик
5
3
Фрезе
10
Ригор
8
Андерсен
10
Диоманде
33
Кристенсен
7
Сулемана
20
Атанга
17
Уре
30
Квистгарден
30
Квистгарден
17
Уре
21
Бьюр
5
Радошевич
5
Радошевич
21
Бьюр
20
Слимане
35
Линдстрем
35
Линдстрем
20
Слимане
8
Андерсен
17
Франсис
17
Франсис
8
Андерсен
33
Кристенсен
42
Чуквуани
42
Чуквуани
33
Кристенсен
7
Сулемана
11
Антман
11
Антман
7
Сулемана
10
Ригор
29
29
10
Ригор
Остались в запасе
Брондбю
Нордшелланд
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
25
Клинтон Антви
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
24
Joel Kabongo
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Остались в запасе
25
Клинтон Антви
ЦЗ
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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