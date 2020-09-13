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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вальдхоф Мангейм - Фрайбург
Вальдхоф Мангейм - Фрайбург: обзор матча 13 сентября 2020
Вальдхоф Мангейм
13.09.2020, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Фрайбург
56'
D. Martinovic
19'
К. Чан Хун
79'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вальдхоф Мангейм - Фрайбург
Желтая карточка
А. Ферати
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
К. Гюнтер
Замена
M. Gouaida
️️️️
A. Donkor
87'
87'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
87'
Замена
Э. Демирович
️️️️
В. Грифо
Замена
B. Dos Santos
️️️️
R. Garcia
80'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шмид
68'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Н. Петерсен
60'
Замена
Л. Хелер
️️️️
К. Чан Хун
ГОЛ! 1:1!
D. Martinovic
56'
46'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Я. Кайтель
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Чан Хун
Пас отдал
Н. Петерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
10
Арианит Ферати
ЦП
8
Онур Унлючифци
ЦП
30
Anton Donkor
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
10
Rafael Garcia
ЦФ
35
Hamza Saghiri
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
26
Jan Hendrik Marx
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
24
Jan Just
ЦФ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вальдхоф Мангейм
20
Andis Shala
ЦФ
18
Mohamed Gouaida
ЦФ
21
Benedict Dos Santos
ЦФ
31
Marcel Hofrath
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
2-5
10
Ферати
8
Унлючифци
26
1
24
21
24
4-1-1-3-1
1
Флеккен
7
Шмид
3
Хайнц
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
14
Кайтель
11
Чон
22
Чан Хун
32
Грифо
18
Петерсен
30
18
18
30
10
21
21
10
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
14
Кайтель
11
Бухалфа
11
Бухалфа
14
Кайтель
18
Петерсен
7
Салаи
7
Салаи
18
Петерсен
32
Грифо
9
Демирович
9
Демирович
32
Грифо
22
Чан Хун
9
Хелер
9
Хелер
22
Чан Хун
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Фрайбург
20
Andis Shala
ЦФ
31
Marcel Hofrath
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
20
Andis Shala
ЦФ
31
Marcel Hofrath
ЦФ
22
Timo Königsmann
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
- : -
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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