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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штайнбах - Зандхаузен
Штайнбах - Зандхаузен: обзор матча 13 сентября 2020
Штайнбах
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Зандхаузен
40'
S. Marquet
23'
J. Biada
45'
J. Biada
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Штайнбах - Зандхаузен
88'
Замена
T. Kister
️️️️
A. Bouhaddouz
88'
Замена
М. Энгельс
️️️️
E. Zenga
79'
Замена
R. Scheu
️️️️
Д. Контенто
Замена
F. Bichler
️️️️
K. Lahn
78'
69'
Замена
А. Уахим
️️️️
D. Keita-Ruel
Желтая карточка
E. Bytyqi
67'
Желтая карточка
S. Strujić
60'
Замена
D. Bisanovic
️️️️
D. Wegner
58'
45'
ГОЛ! 1:2!
J. Biada
ГОЛ! 1:1!
S. Marquet
40'
23'
ГОЛ! 0:1!
J. Biada
Замена
M. Buckesfeld
️️️️
M. Schuler
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штайнбах
7
Dennis Wegner
ЦФ
1
Raphael Koczor
ЦФ
14
Philipp Hanke
ЦФ
29
Michael Schuler
ЦФ
21
Benjamin Kirchhoff
ЦФ
5
Saša Strujić
ЦФ
31
Sören Eismann
ЦФ
6
Christian Marz
ЦФ
18
Kevin Lahn
ЦФ
7
Sascha Marquet
ЦФ
20
Serhat Ilhan
ЦФ
Зандхаузен
50
Мартин Фрайзль
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
13
Nils RÃ¶seler
ЦЗ
28
Николас Нартей
ЦП
33
Aziz Bouhaddouz
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
18
Dennis Diekmeier
ЦФ
8
Erik Zenga
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
9
Daniel Keita-Ruel
ЦФ
Штайнбах
1
Tim Paterok
ЦФ
4
Maurice Buckesfeld
ЦФ
8
Dino Bisanovic
ЦФ
23
Johannes Bender
ЦФ
11
Florian Bichler
ЦФ
26
Enis Bytyqi
ЦФ
9
Moritz Göttel
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
Зандхаузен
8
Анас Уахим
АП
13
Rick Wulle
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
14
Tim Kister
ЦФ
24
Philipp Klingmann
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
27
Robin Scheu
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
7
Philip Türpitz
ЦФ
5
6
20
7
18
31
3-1-5
50
Фрайзль
3
Наубер
13
26
Контенто
28
Нартей
23
9
11
8
18
29
4
4
29
7
8
8
7
18
11
11
18
8
8
Энгельс
8
Энгельс
8
33
14
14
33
9
8
Уахим
8
Уахим
9
26
Контенто
27
27
26
Контенто
Остались в запасе
Штайнбах
Зандхаузен
1
Tim Paterok
ЦФ
23
Johannes Bender
ЦФ
26
Enis Bytyqi
ЦФ
9
Moritz Göttel
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
13
Rick Wulle
ЦФ
24
Philipp Klingmann
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
7
Philip Türpitz
ЦФ
Остались в запасе
1
Tim Paterok
ЦФ
23
Johannes Bender
ЦФ
26
Enis Bytyqi
ЦФ
9
Moritz Göttel
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
Остались в запасе
13
Rick Wulle
ЦФ
24
Philipp Klingmann
ЦФ
37
Marlon Frey
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
7
Philip Türpitz
ЦФ
Статистика матча Штайнбах - Зандхаузен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штайнбах
Германия. Кубок, 1/32 финала
Штайнбах
1 : 2
13.09.2020
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Штайнбах
1 : 2
19.08.2018
Аугсбург
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
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