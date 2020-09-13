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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Уэска
Вильярреал - Уэска: обзор матча 13 сентября 2020
Вильярреал
13.09.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
68'
Ж. Морено (П)
42'
П. Маффео
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Уэска
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
М. Гомес
90'
+1
89'
Замена
Луизиньо
️️️️
П. Маффео
89'
Замена
Х. Муньос
️️️️
Р. Мир
88'
Желтая карточка
П. Москера
78'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
М. Рико
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Коклен
77'
Замена
Т. Кубо
️️️️
П. Алькасер
77'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Р. Пенья
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Морено
68'
62'
Замена
Э. Вальдеррама
️️️️
Х. Карлос
62'
Замена
К. Нвакали
️️️️
Д. Феррейро
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Маффео
Пас отдал
Х. Карлос
Желтая карточка
А. Педраса
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Асенхо
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
7
Пенья
13
Коклен
10
Парехо
16
Гомес
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
4-3-1-2
1
Андрес
24
Маффео
5
Пулидо
44
Инсуа
22
Галан
22
Карлос
5
Москера
17
Рико
7
Феррейро
17
Мир
30
Оказаки
9
Алькасер
14
Кубо
14
Кубо
9
Алькасер
7
Пенья
2
Гаспар
2
Гаспар
7
Пенья
13
Коклен
10
Иборра
10
Иборра
13
Коклен
16
Гомес
14
Ниньо
14
Ниньо
16
Гомес
22
Карлос
8
Вальдеррама
8
Вальдеррама
22
Карлос
7
Феррейро
22
Нвакали
22
Нвакали
7
Феррейро
17
Рико
20
Сеоане
20
Сеоане
17
Рико
24
Маффео
16
Луизиньо
16
Луизиньо
24
Маффео
17
Мир
11
Муньос
11
Муньос
17
Мир
Остались в запасе
Вильярреал
Уэска
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
23
Хуан Пеньялоса
ЦФ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Вильярреал - Уэска
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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