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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань - Легион
Кубань - Легион: обзор матча 13 сентября 2020
Кубань
13.09.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 6 тур
0 : 2
Завершен
Легион
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Статистика матча Кубань - Легион
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Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
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