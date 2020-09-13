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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Генчлербирлиги
Антальяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 13 сентября 2020
Антальяспор
13.09.2020, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Генчлербирлиги
77'
Х. Езмерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Генчлербирлиги
Замена
L. Podolski
️️️️
А. Яхович
88'
82'
Замена
M. Yildirim
️️️️
С. Дикмен
82'
Замена
I. Karakas
️️️️
Х. Пехливан
Замена
D. Orgill
️️️️
Д. Синик
79'
ГОЛ! 1:0!
Х. Езмерт
Пас отдал
Амилтон
77'
65'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
F. AyitÃ©
53'
Желтая карточка
D. Angelo
Желтая карточка
Амилтон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
3
Diego Angelo
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
13
Джованни Сио
ЦП
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Генчлербирлиги
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
3-2-4-1
25
Боффин
89
Сары
6
Албайрак
7
Балчи
30
Кудряшов
30
Сангаре
16
Фреди
23
Амилтон
70
Синик
88
Езмерт
18
Яхович
4-4-2
15
Нордфельдт
4
Юханссон
3
11
Пехливан
15
3
Эздемир
6
Дикмен
13
Сио
21
Кандеяш
9
11
18
Яхович
10
10
18
Яхович
70
Синик
12
12
70
Синик
6
Дикмен
8
8
6
Дикмен
11
17
17
11
11
Пехливан
23
23
11
Пехливан
Остались в запасе
Антальяспор
Генчлербирлиги
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
22
Harun Alpsoy
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Антальяспор - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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