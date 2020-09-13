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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Лестер
Вест Бромвич - Лестер: обзор матча 13 сентября 2020
Вест Бромвич
13.09.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Лестер
57'
Т. Кастань
73'
Д. Варди (П)
83'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лестер
83'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Варди
75'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Прат
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Варди
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Р. Сойерс
70'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Д. Ферлонг
70'
67'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
С. Аджайи
63'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
К. Робинсон
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кастань
Пас отдал
Д. Прат
16'
Желтая карточка
Д. Джастин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
45
Реким Харпер
ЦП
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Джонстон
26
О'Ши
6
Аджайи
5
Бартли
3
Гиббс
8
Ливермор
2
Ферлонг
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
47
Робинсон
3-5-2
1
Шмейхель
24
Джастин
21
Кастань
2
Сеюнджу
4
Ндиди
18
Тилеманс
26
Прат
6
Менди
11
Барнс
9
Варди
22
Перес
2
Ферлонг
45
Харпер
45
Харпер
2
Ферлонг
14
Сойерс
22
Эдвардс
22
Эдвардс
14
Сойерс
47
Робинсон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
47
Робинсон
26
Прат
10
Мэддисон
10
Мэддисон
26
Прат
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лестер
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
33
Люк Томас
ЛЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Бромвич - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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