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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Млада Болеслав
Виктория - Млада Болеслав: обзор матча 13 сентября 2020
Виктория
13.09.2020, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
21'
J. David Beauguel
74'
Л. Гейда
32'
D. Masek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Млада Болеслав
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
85'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
Я. Копиц
80'
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
80'
78'
Замена
M. Skoda
️️️️
В. Дрчал
78'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Р. Мазань
ГОЛ! 2:1!
Л. Гейда
Пас отдал
А. Ба Луа
74'
67'
Желтая карточка
M. Túlio
Замена
П. Буха
️️️️
М. Кацер
67'
Желтая карточка
М. Кацер
64'
62'
Желтая карточка
А. Татаев
32'
ГОЛ! 1:1!
D. Masek
Пас отдал
Л. Будински
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
М. Кацер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Млада Болеслав
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
0
O. Zahustel
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
4-4-3
24
Гавел
4
Перница
8
2
Гейда
66
Кацер
23
Калвах
47
Чермак
10
Копиц
9
16
50
Ба Луа
3-2-2-3
39
Крапка
27
Мазань
12
5
Татаев
0
32
Будински
22
Фулнек
17
Дрчал
6
99
66
Кацер
20
Буха
20
Буха
66
Кацер
10
Копиц
19
Коваржик
19
Коваржик
10
Копиц
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
9
25
Хоры
25
Хоры
9
27
Мазань
9
Икаунекс
9
Икаунекс
27
Мазань
17
Дрчал
0
0
17
Дрчал
Остались в запасе
Виктория
Млада Болеслав
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
25
Jiří Kulhánek
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Виктория - Млада Болеслав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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