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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Спарта
Карвина - Спарта: обзор матча 13 сентября 2020
Карвина
13.09.2020, воскресенье, 17:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
2 : 5
Завершен
Спарта
23'
M. Papadopulos
28'
Д. Лишка (АГ)
41'
А. Гложек
45+2'
Б. Докал (П)
53'
Л. Крейчи
56'
А. Гложек
82'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Спарта
Замена
M. Janecka
️️️️
L. Bartosak
87'
Замена
T. Jursa
️️️️
J.
87'
Замена
R. Tavares
️️️️
M. Papadopulos
87'
85'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
А. Гложек
82'
ГОЛ! 2:5!
Л. Козак
Пас отдал
Л. Крейчи
76'
Замена
Л. Козак
️️️️
Л. Юлиш
Замена
M. Hanousek
️️️️
В. Смрз
71'
70'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
А. Виндхейм
Замена
R. Mikus
️️️️
К. Косе
62'
56'
ГОЛ! 2:4!
А. Гложек
Пас отдал
М. Сачек
53'
ГОЛ! 2:3!
Л. Крейчи
Пас отдал
Д. Лишка
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Докал
41'
ГОЛ! 2:1!
А. Гложек
Пас отдал
А. Виндхейм
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Лишка
28'
ГОЛ! 1:0!
M. Papadopulos
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
7
Томаш Острак
АП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
33
Rafael Tavares
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
10
Михал Травник
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-4-1-2
31
2
Ндефе
0
3
Сантос
33
Твардзик
21
5
Косе
42
Смрз
7
Острак
26
27
3-2-2-2
29
Хеча
33
Челустка
4
Плехаты
23
Ганоушек
61
Сачек
27
Лишка
7
Крейчи
9
Докал
39
Юлиш
10
Гложек
27
33
33
27
5
Косе
10
10
5
Косе
31
0
0
31
42
Смрз
25
25
42
Смрз
21
8
8
21
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
39
Юлиш
18
Козак
18
Козак
39
Юлиш
Остались в запасе
Карвина
Спарта
44
S. Drame
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
30
Доминик Холек
ВР
10
Михал Травник
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
44
S. Drame
ЦЗ
46
Vladimir Neuman
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
10
Михал Травник
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Карвина - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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