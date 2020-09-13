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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Нью-Йорк Сити - Цинциннати: обзор матча 13 сентября 2020
Нью-Йорк Сити
13.09.2020, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Цинциннати
39'
А. Ринг
55'
A. Tinnerholm
74'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Замена
T. Rocha
️️️️
Г. Маккей-Стивен
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
M. Deplagne
Замена
И. Тажури
️️️️
Х. Медина
85'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Хебер
85'
Желтая карточка
М. Шано
84'
Желтая карточка
Д. Сэндс
78'
74'
ГОЛ! 2:1!
Б. Васкес
73'
Замена
Б. Васкес
️️️️
К. Станко
65'
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
С. Де Йонг
65'
Замена
А. Крус
️️️️
Y. Kubo
ГОЛ! 2:0!
A. Tinnerholm
55'
52'
Желтая карточка
К. Уостон
ГОЛ! 1:0!
А. Ринг
Пас отдал
Г. Маккей-Стивен
39'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
М. Моралес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Нью-Йорк Сити
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-5-1
1
Джонсон
25
Шано
6
Сэндс
18
Калленс
3
28
Медина
55
Паркс
10
Моралес
4
Ринг
4
Тораринссон
97
Хебер
4-2-4
22
Тытонь
4
Уостон
17
15
Гутман
24
Петтерссон
6
Де Йонг
27
Станко
36
9
Локадия
7
4
Маккей-Стивен
15
15
Маккей-Стивен
10
Моралес
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
10
Моралес
97
Хебер
11
Кастелланос
11
Кастелланос
97
Хебер
28
Медина
18
Тажури
18
Тажури
28
Медина
7
8
Крус
8
Крус
7
6
Де Йонг
4
Хагглунд
4
Хагглунд
6
Де Йонг
27
Станко
9
Васкес
9
Васкес
27
Станко
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Остались в запасе
24
Тайвон Грэй
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
1
Brad Stuver
ВР
29
Джо Скалли
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Йоанн Даме
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Цинциннати
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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