Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Фламенго
Сеара - Фламенго: обзор матча 14 сентября 2020
Сеара
14.09.2020, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Фламенго
50'
Л. Отавио
56'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Фламенго
Замена
B.
️️️️
Клебер
86'
78'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
78'
Замена
L.
️️️️
Витиньо
Замена
Лима
️️️️
Вина
71'
67'
Замена
Диего
️️️️
Т. Майя
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
Пас отдал
Вина
56'
53'
Замена
Педро
️️️️
Микаэл
ГОЛ! 1:0!
Л. Отавио
Пас отдал
Вина
50'
Желтая карточка
R.
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сеара
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
29
Витор Жакаре
ЛВ
45
Лима
ПВ
12
Diogo Silva
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
74
Martha
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
13
Рамон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Диего
АП
9
Lincoln
ЦФ
9
Педро
ЦФ
3-2-1-5
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
35
Шарлес
88
Собрал
29
Вина
3
9
Клебер
27
8
1
4-1-2-2-1
23
Сезар
22
Исла
13
Энрике
4
Перейра
6
Рене
15
Арао
10
Рибейро
29
Майя
30
Микаэл
11
Витиньо
9
Барбоза
9
Клебер
9
9
9
Клебер
29
Вина
45
Лима
45
Лима
29
Вина
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
29
Майя
10
Диего
10
Диего
29
Майя
11
Витиньо
9
9
11
Витиньо
30
Микаэл
9
Педро
9
Педро
30
Микаэл
Остались в запасе
Сеара
Фламенго
12
Diogo Silva
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
74
Martha
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
12
Diogo Silva
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
74
Martha
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сеара - Фламенго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Сеара
Фламенго
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
Вчера, 09:43
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+