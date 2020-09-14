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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Гойяненсе
Баия - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 14 сентября 2020
Баия
14.09.2020, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
40'
J.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Росси
90'
+1
87'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Николас
87'
Замена
G.
️️️️
Р. Кайзер
Желтая карточка
Даниэл
82'
80'
Замена
H.
️️️️
G. Ferrareis
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
75'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
Н. Параиба
75'
72'
Замена
M. Vargas
️️️️
Чико
Замена
M. Antonio
️️️️
R.
72'
Замена
Даниэл
️️️️
Жадсон
57'
40'
ГОЛ! 0:1!
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
29
Клайсон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
16
Ronaldo
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
16
Эдсон
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
1
Jean
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Баия
4
Игнасио
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
17
Elton
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
3-2-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
2
Параиба
29
Клайсон
16
Жадсон
14
9
Жилберто
10
17
16
4-1-1-1-4
2
Оливейра
33
Эдер
4
Виктор
30
Николас
16
Эдсон
18
10
Чико
79
Кайзер
2
23
1
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
16
Жадсон
94
Даниэл
94
Даниэл
16
Жадсон
2
Параиба
35
Фернандо
35
Фернандо
2
Параиба
10
30
30
10
79
Кайзер
4
4
79
Кайзер
2
9
9
2
30
Николас
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
30
Николас
10
Чико
96
96
10
Чико
Остались в запасе
Баия
Атлетико Гойяненсе
4
Игнасио
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Elton
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
31
Росси
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
Остались в запасе
4
Игнасио
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Elton
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
31
Росси
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ОП
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Атлетико Гойяненсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
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