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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вюрцбургер Кикерс - Ганновер-96
Вюрцбургер Кикерс - Ганновер-96: обзор матча 14 сентября 2020
Вюрцбургер Кикерс
14.09.2020, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Ганновер-96
90'
A. Feick
90+5'
R. Herrmann (П)
59'
D. Kaiser
78'
Т. Хюберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вюрцбургер Кикерс - Ганновер-96
ГОЛ с пенальти! 2:2!
R. Herrmann
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
A. Feick
90'
84'
Замена
V. Sulejmani
️️️️
D. Kaiser
84'
Замена
P. Twumasi
️️️️
М. Дукщ
78'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хюберс
77'
Замена
F. Evina
️️️️
Г. Харагучи
Желтая карточка
D. Hägele
74'
71'
Замена
Л. Майна
️️️️
P. Ochs
Замена
K. Staude
️️️️
D. Kopacz
65'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
D. Baumann
60'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Ронстадт
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
D. Kaiser
Пас отдал
М. Дукщ
55'
Желтая карточка
Г. Харагучи
Желтая карточка
R. Herrmann
50'
Желтая карточка
L. Kwadwo
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вюрцбургер Кикерс
13
Фабиан Гифер
ВР
38
Robert Herrmann
ЦФ
28
Arne Feick
ЦФ
22
Daniel Hägele
ЦФ
21
Leroy Kwadwo
ЦФ
34
Франк Ронстадт
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
6
Патрик Сонтхаймер
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
30
Dominic Baumann
ЦФ
9
Saliou Sané
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
2
Сеи Муроя
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
13
Dominik Kaiser
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Вюрцбургер Кикерс
1
Винсент Мюллер
ВР
29
Флориан Флеккер
ПВ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
17
Umut Unlu
ЦФ
19
Douglas
ЦФ
25
Dominik Meisel
ЦФ
10
Keanu Staude
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Ганновер-96
33
Тим Вальбрехт
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
38
Valmir Sulejmani
ЦФ
22
Michael Ratajczak
ЦФ
6
Niklas Tarnat
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
18
Franck Evina
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
5
13
Гифер
6
Сонтхаймер
9
30
29
33
2-2-5
21
Эссер
4
Хюберс
23
Хульт
78
Харагучи
8
Франтц
33
Дукщ
13
13
28
2
Муроя
34
Ронстадт
29
Флеккер
29
Флеккер
34
Ронстадт
29
10
10
29
30
16
Пфайффер
16
Пфайффер
30
13
38
38
13
13
37
Майна
37
Майна
13
78
Харагучи
18
18
78
Харагучи
Вайдандт
24
Муслия
24
Муслия
Вайдандт
33
Дукщ
21
21
33
Дукщ
Остались в запасе
Вюрцбургер Кикерс
Ганновер-96
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Umut Unlu
ЦФ
19
Douglas
ЦФ
25
Dominik Meisel
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
22
Michael Ratajczak
ЦФ
6
Niklas Tarnat
ЦФ
33
Тим Вальбрехт
ОП
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Остались в запасе
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
1
Винсент Мюллер
ВР
17
Umut Unlu
ЦФ
19
Douglas
ЦФ
25
Dominik Meisel
ЦФ
Остались в запасе
22
Michael Ratajczak
ЦФ
6
Niklas Tarnat
ЦФ
33
Тим Вальбрехт
ОП
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Шиле
Главный тренер
Томас Долль
Статистика матча Вюрцбургер Кикерс - Ганновер-96
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вюрцбургер Кикерс
0 : 1
08.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
1 : 2
31.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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