Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 14 сентября 2020
Шеффилд Юнайтед
14.09.2020, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
3'
Р. Хименес
6'
Р. Сайсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
90'
+1
Желтая карточка
Маршал
86'
Замена
Витинья
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
С. Берге
️️️️
О. Норвуд
76'
76'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Д. Поденсе
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
К. Бешам
72'
69'
Замена
О. Буур
️️️️
П. Нету
Желтая карточка
О. МакБарни
39'
Желтая карточка
Д. Иган
33'
6'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сайсс
Пас отдал
П. Нету
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Поденсе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
6
Ландстрем
14
Шарп
9
МакБарни
4-2-1-3
1
Патрисиу
15
Коди
29
Сайсс
30
Боли
21
Маршал
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
11
Поденсе
9
Хименес
10
Норвуд
16
Берге
16
Берге
10
Норвуд
6
Бешам
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
6
Бешам
8
Моутинью
17
Витинья
17
Витинья
8
Моутинью
7
Нету
2
Буур
2
Буур
7
Нету
11
Поденсе
8
Невеш
8
Невеш
11
Поденсе
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
19
Рубен Винагре
ЛЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
26
Джон Радди
ВР
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
26
Джон Радди
ВР
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+