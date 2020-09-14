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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Брагантино
Атлетико Минейро - Брагантино: обзор матча 14 сентября 2020
Атлетико Минейро
14.09.2020, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
30'
Ревер
87'
Д. Саварино
49'
Алеррандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Брагантино
ГОЛ! 2:1!
Д. Саварино
Пас отдал
Кено
87'
80'
Замена
B.
️️️️
Адерлан
Замена
Натан
️️️️
А. Франко
74'
70'
Замена
R.
️️️️
Алеррандро
Пенальти не реализован!
Э. Саша
63'
Желтая карточка
Г. Арана
59'
Замена
Кено
️️️️
М. дос Сантос
57'
49'
ГОЛ! 1:1!
Алеррандро
ГОЛ! 1:0!
Ревер
Пас отдал
Г. Арана
30'
13'
Желтая карточка
E.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Брагантино
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
31
Raul
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Йоран
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
38
Маррони
ЦФ
20
Кено
ЦФ
1
Victor
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
53
Морато
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
16
Robinho
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
4
Ligger
ЦФ
3-2-3-1
22
Эверсон
22
дос Сантос
13
Арана
6
Алонсо
4
Ревер
23
Гуга
21
Франко
11
Саварино
29
Аллан
8
Саша
3-1-1-2-4
3
Реалпе
3
Ортис
13
Адерлан
28
Риллер
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
6
1
31
9
Алеррандро
21
Франко
14
Натан
14
Натан
21
Франко
22
дос Сантос
20
Кено
20
Кено
22
дос Сантос
9
Алеррандро
16
16
9
Алеррандро
13
Адерлан
88
88
13
Адерлан
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Брагантино
38
Маррони
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
19
Йоран
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
9
Жан Уртадо
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
53
Морато
ПВ
4
Ligger
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
1
Клейтон
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Остались в запасе
38
Маррони
ЦФ
17
Савиньо
ПВ
19
Йоран
ЦП
10
Маркиньос
ЛВ
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
30
Габриэль
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
9
Жан Уртадо
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
53
Морато
ПВ
4
Ligger
ЦФ
26
Веверсон
ЛЗ
1
Клейтон
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Фернандо Сеабра
Статистика матча Атлетико Минейро - Брагантино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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