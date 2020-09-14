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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Арсенал
Зенит - Арсенал: обзор матча 14 сентября 2020
Зенит
14.09.2020, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
25'
А. Мостовой
31'
А. Дзюба
86'
А. Ерохин
60'
Ю. Ковалев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Арсенал
90'
+1
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Э. Кангва
Замена
Д. Терентьев
️️️️
В. Караваев
90'
Замена
Э. Ригони
️️️️
А. Дзюба
90'
87'
Замена
Р. Минаев
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 3:1!
А. Ерохин
Пас отдал
Ю. Жирков
86'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Мостовой
84'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
84'
79'
Желтая карточка
С. Ткачев
Замена
Ю. Жирков
️️️️
С. Азмун
76'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Ковалев
Пас отдал
А. Сокол
57'
Замена
А. Сокол
️️️️
Д. Хлусевич
57'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
В. Громыко
45'
+1
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Желтая карточка
В. Барриос
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Малком
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Мостовой
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Роберт Бауэр
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
11
Сергей Ткачев
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Эванс Кангва
ПП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-1-1-2-2
41
Кержаков
3
Круговой
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
21
Оздоев
77
Мостовой
10
Малком
22
Дзюба
20
Азмун
4-4-2
25
Нигматуллин
26
Хлусевич
6
Беляев
90
Бурлак
4
Бауэр
10
Кангва
42
Кангва
70
Костадинов
17
Ковалев
55
Громыко
11
Ткачев
20
Азмун
18
Жирков
18
Жирков
20
Азмун
77
Мостовой
11
Сутормин
11
Сутормин
77
Мостовой
15
Караваев
43
Терентьев
43
Терентьев
15
Караваев
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
22
Дзюба
24
Ригони
24
Ригони
22
Дзюба
26
Хлусевич
88
Сокол
88
Сокол
26
Хлусевич
55
Громыко
83
Пантелеев
83
Пантелеев
55
Громыко
10
Кангва
17
Аджоев
17
Аджоев
10
Кангва
11
Ткачев
77
Минаев
77
Минаев
11
Ткачев
Остались в запасе
Зенит
Арсенал
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Зенит - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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