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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Вайле
Орхус - Вайле: обзор матча 14 сентября 2020
Орхус
14.09.2020, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Вайле
9'
П. Мортенсен
17'
Ф. Тингагер
58'
Й. Дагур Торстейнссон
90+1'
B. Hvidt
71'
Р. Двамена
84'
Ю. Ояла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Вайле
ГОЛ! 4:2!
B. Hvidt
Пас отдал
М. Евтович
90'
+1
Желтая карточка
А. Мунксгор
90'
Замена
N. Backman
️️️️
К. Дикс
86'
84'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Ояла
Пас отдал
J. Schoop
Замена
B. Hvidt
️️️️
Б. Блуме
83'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
83'
71'
ГОЛ! 3:1!
Р. Двамена
Замена
К. Дикс
️️️️
К. Хойер
65'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Линкс
65'
59'
Замена
L. Jensen
️️️️
D. Montiel
ГОЛ! 3:0!
Й. Дагур Торстейнссон
58'
46'
Замена
️️️️
С. Гринь
28'
Желтая карточка
J. Schoop
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тингагер
Пас отдал
А. Мунксгор
17'
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
Д. Линкс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
10
Аллан Соуза
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
14
Thomas Gundelund Nielsen
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
3
Niklas Backman
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
17
Lucas Jensen
ЦФ
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
4-4-3
3
Мунксгор
20
Хауснер
5
Хойер
5
Тингагер
11
Линкс
33
10
Блуме
6
Поульсен
1
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
2-2-1-5
3
Давидсен
40
Ояла
50
Гринь
6
Эзатолахи
10
Соуза
15
21
20
10
14
11
Линкс
26
Евтович
26
Евтович
11
Линкс
5
Хойер
4
Дикс
4
Дикс
5
Хойер
Дикс
3
3
Дикс
10
Блуме
22
22
10
Блуме
23
Торстейнссон
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
23
Торстейнссон
10
17
17
10
Остались в запасе
Орхус
Вайле
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Александер Брунст
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
31
Kasper Kristensen
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
30
Matthew Briggs
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Орхус - Вайле
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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