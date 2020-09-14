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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Интернасьонал
Гойас - Интернасьонал: обзор матча 14 сентября 2020
Гойас
14.09.2020, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Интернасьонал
88'
Замена
Р. Моледо
️️️️
Родиней
Желтая карточка
E.
87'
Желтая карточка
B.
86'
67'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
P. Henrique
66'
Желтая карточка
P. Henrique
46'
Замена
Т. Гальярдо
️️️️
Б. Пракседес
45'
+2
Желтая карточка
Б. Пракседес
45'
+1
Желтая карточка
В. Куэста
Желтая карточка
F. Sanches
25'
Замена
Кажу
️️️️
D. Villalva
9'
8'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
М. Гильерме
Красная карточка
Жефферсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
2
Edílson
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
5
Breno
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ОП
88
Эденилсон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Гойас
4
Херон
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
77
Ratinho
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
7
Mike
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
4
Родриго Моледо
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Leandro Fernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
3-2-5
12
Жефферсон
2
33
Дуарт
30
Сандро
11
Бесса
70
Лопес
11
23
9
5
3-1-1-2-3
14
Ломба
23
Родиней
31
Куэста
27
Мойзес
18
Мусто
88
Эденилсон
25
Пракседес
95
Гильерме
41
10
99
11
31
Кажу
31
Кажу
11
25
Пракседес
91
Гальярдо
91
Гальярдо
25
Пракседес
41
23
Линдосо
23
Линдосо
41
23
Родиней
4
Моледо
4
Моледо
23
Родиней
95
Гильерме
21
Бочилия
21
Бочилия
95
Гильерме
Остались в запасе
Гойас
Интернасьонал
77
Ratinho
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
7
Mike
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
9
Leandro Fernández
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
6
Uendel
ЦФ
13
Кейллер
ВР
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
77
Ratinho
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
18
Daniel
ЦФ
29
Gilberto JÃºnior
ЦФ
18
Ignacio Jara
ЦФ
7
Mike
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
23
Зе Габриэл
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
16
Нонато
ЦП
6
Uendel
ЦФ
13
Кейллер
ВР
1
Danilo Fernandes
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Гойас - Интернасьонал
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Гойас
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Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
10:17
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