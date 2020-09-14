Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Динамо Дрезден - Гамбург
Динамо Дрезден - Гамбург: обзор матча 14 сентября 2020
Динамо Дрезден
14.09.2020, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Гамбург
3'
Y. Stark
16'
R. Becker
53'
C. Daferner
90+4'
S. Mai (П)
89'
А. Онана
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Дрезден - Гамбург
ГОЛ с пенальти! 4:1!
S. Mai
90'
+4
Желтая карточка
P. Sohm
90'
89'
ГОЛ! 3:1!
А. Онана
Пас отдал
С. Теродде
Желтая карточка
T. Knipping
83'
83'
Желтая карточка
Б. Вуд
77'
Замена
Б. Вуд
️️️️
М. Винцгеймер
76'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
Замена
С. Хорват
️️️️
P. Weihrauch
73'
Замена
P. Sohm
️️️️
A. Diawusie
73'
Замена
L. Štor
️️️️
C. Daferner
66'
60'
Замена
С. Теродде
️️️️
A. Hunt
60'
Замена
Х. Нарей
️️️️
Ж. Дудзяк
60'
Замена
А. Онана
️️️️
L. Hinterseer
56'
Желтая карточка
С. Киттель
ГОЛ! 3:0!
C. Daferner
Пас отдал
P. Vlachodimos
53'
ГОЛ! 2:0!
R. Becker
16'
ГОЛ! 1:0!
Y. Stark
Пас отдал
P. Vlachodimos
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
26
Sebastian Mai
ЦФ
33
Kevin Broll
ЦФ
15
Robin Becker
ЦФ
34
Tim Knipping
ЦФ
15
Chris Löwe
ЦФ
5
Yannick Stark
ЦФ
22
Patrick Weihrauch
ЦФ
7
Panagiotis Vlachodimos
ЦФ
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
14
Aaron Hunt
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Динамо Дрезден
21
Юлиус Каде
ЦП
30
Саша Хорват
АП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
24
Patrick Wiegers
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
17
Max Kulke
ЦФ
7
Luka Štor
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
9
Pascal Sohm
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
7
Халед Нарей
ПВ
17
Aaron Opoku
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
5
22
33
24
7
5
3-2-1-4
1
Фернандес
4
Вагноман
37
Ляйстнер
15
Дэвид
52
Гясула
8
Киттель
28
Дудзяк
16
14
14
Лайбольд
25
Винцгеймер
22
30
Хорват
30
Хорват
22
33
7
7
33
24
9
9
24
28
Дудзяк
7
Нарей
7
Нарей
28
Дудзяк
16
24
Онана
24
Онана
16
25
Винцгеймер
17
Вуд
17
Вуд
25
Винцгеймер
14
9
Теродде
9
Теродде
14
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Гамбург
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
24
Patrick Wiegers
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
17
Max Kulke
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
21
Юлиус Каде
ЦП
Главный тренер
Петер Немет
10
Ксавье Амаечи
ПВ
12
Том Миккель
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
17
Aaron Opoku
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
24
Patrick Wiegers
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
17
Max Kulke
ЦФ
14
Philipp Hosiner
ЦФ
21
Юлиус Каде
ЦП
Остались в запасе
10
Ксавье Амаечи
ПВ
12
Том Миккель
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
17
Aaron Opoku
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Динамо Дрезден - Гамбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Глюкгазштадион
Новости команд
Все
Динамо Дрезден
Гамбург
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом
2022.06.01 13:20
1
Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро
2022.05.25 22:56
1
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+