Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро

Ну может там научится стоять на воротах
Дрезденское «Динамо» проиграло «Кайзерслаутерну» в матче за право остаться во второй Бундеслиге.
Клуб, за который играет вратарь Антон Митрюшкин, вылетел в третью немецкую лигу.
Российский голкипер провел за «Динамо» пять матчей, в которых пропустил восемь голов.
- Митрюшкин – воспитанник «Спартака».
- В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?