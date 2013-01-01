Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро

Дрезденское «Динамо» проиграло «Кайзерслаутерну» в матче за право остаться во второй Бундеслиге.

Клуб, за который играет вратарь Антон Митрюшкин, вылетел в третью немецкую лигу.

Российский голкипер провел за «Динамо» пять матчей, в которых пропустил восемь голов.

Митрюшкин – воспитанник «Спартака».

В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?