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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дуйсбург - Боруссия Д
Дуйсбург - Боруссия Д: обзор матча 14 сентября 2020
Дуйсбург
14.09.2020, понедельник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Боруссия Д
14'
Д. Санчо (П)
30'
Д. Беллингем
39'
Т. Азар
50'
Д. Рейна
58'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дуйсбург - Боруссия Д
Замена
T. Fleckstein
️️️️
A. Sicker
84'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
А. Энгин
77'
Замена
D. Ghindovean
️️️️
L. Scepanik
65'
64'
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Санчо
58'
ГОЛ! 0:5!
М. Ройс
58'
Замена
М. Ройс
️️️️
Э. Холанд
58'
Замена
Л. Пищек
️️️️
Т. Менье
58'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
50'
ГОЛ! 0:4!
Д. Рейна
48'
Желтая карточка
Т. Азар
Замена
М. Янсен
️️️️
С. Карвейна
46'
Замена
O. Ademi
️️️️
В. Вермей
46'
46'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Беллингем
39'
ГОЛ! 0:3!
Т. Азар
Красная карточка
D. Volkmer
38'
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
Т. Азар
26'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
С. Карвейна
25'
21'
Желтая карточка
Д. Беллингем
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Санчо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дуйсбург
30
Лео Вайнкауф
ВР
17
Ахмет Энгин
ЛВ
30
Синан Карвейна
ПВ
2
Maximilian Sauer
ЦФ
4
Dominic Volkmer
ЦФ
42
Vincent Gembalies
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
36
Wilson Kamavuaka
ЦФ
7
Lukas Scepanik
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Хирш
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Дуйсбург
20
Максимилиан Янсен
ОП
13
Коннор Кремпицки
ЦП
11
Arnold Budimbu
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
3
Dominik Schmidt
ЦФ
5
Tobias Fleckstein
ЦФ
6
Darius Ghindovean
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
29
Orhan Ademi
ЦФ
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
2-5
30
Вайнкауф
17
Энгин
30
Карвейна
36
9
Вермей
17
7
28
3-1-2-3-1
1
Хитц
12
Менье
15
Хуммельс
28
Аканджи
23
Джан
5
Беллингем
28
Витсель
19
Санчо
10
Рейна
9
Азар
9
Холанд
17
5
5
17
30
Карвейна
20
Янсен
20
Янсен
30
Карвейна
17
Энгин
13
Кремпицки
13
Кремпицки
17
Энгин
7
6
6
7
9
Вермей
29
29
9
Вермей
19
Санчо
19
Рейньер
19
Рейньер
19
Санчо
12
Менье
26
Пищек
26
Пищек
12
Менье
5
Беллингем
27
Делэни
27
Делэни
5
Беллингем
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
9
Холанд
18
Ройс
18
Ройс
9
Холанд
Остались в запасе
Дуйсбург
Боруссия Д
11
Arnold Budimbu
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
3
Dominik Schmidt
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Хирш
27
Мариус Вольф
ПЗ
41
Стефан Дрляча
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
11
Arnold Budimbu
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
3
Dominik Schmidt
ЦФ
20
Mirnes Pepic
ЦФ
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
41
Стефан Дрляча
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Хирш
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Дуйсбург - Боруссия Д
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Сонненхоф Гросаспах
- : -
28.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
МСВ Арена
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