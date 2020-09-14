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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Спорт Ресифи
Палмейрас - Спорт Ресифи: обзор матча 14 сентября 2020
Палмейрас
14.09.2020, понедельник, 01:45
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 2
Завершен
Спорт Ресифи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Палмейрас - Спорт Ресифи
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
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Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
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2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
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06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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