Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Богемианс 1905
Сигма - Богемианс 1905: обзор матча 11 сентября 2020
Сигма
11.09.2020, пятница, 19:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Богемианс 1905
42'
Д. Гоушка
85'
Д. Гоушка (П)
90+1'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Богемианс 1905
Замена
К. Данек
️️️️
Д. Гоушка
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
М. Хытил
Пас отдал
Š. Falta
90'
+1
Замена
М. Хытил
️️️️
T. Zahradníček
89'
86'
Замена
️️️️
А. Ваничек
86'
Замена
D. Krch
️️️️
M. Dostal
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Гоушка
85'
84'
Желтая карточка
L. Hulka
Замена
P. Zifcak
️️️️
М. Неспор
80'
Замена
Š. Falta
️️️️
P. Gonzalez
80'
78'
Желтая карточка
А. Ваничек
77'
Замена
J. Necas
️️️️
Д. Пушкач
77'
Замена
Р. Квет
️️️️
П. Хронек
66'
Желтая карточка
J. Jindrisek
64'
Замена
I. Keita
️️️️
В. Левин
Желтая карточка
В. Емелка
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гоушка
Пас отдал
М. Неспор
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Сигма
20
Šimon Falta
ЦЗ
10
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
12
Michal Reichl
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-2-2-2
7
Брейте
4
Хубник
21
Емелка
21
Змозла
17
Гала
0
93
8
Гоушка
23
26
Неспор
4-5-2
18
29
4
16
0
88
Левин
7
Вацек
30
Пушкач
15
Хронек
10
Ваничек
89
26
Неспор
11
11
26
Неспор
93
20
20
93
8
Гоушка
10
Данек
10
Данек
8
Гоушка
23
13
Хытил
13
Хытил
23
16
0
0
16
15
Хронек
16
Квет
16
Квет
15
Хронек
88
Левин
18
18
88
Левин
30
Пушкач
0
0
30
Пушкач
Остались в запасе
Сигма
Богемианс 1905
19
Radek Latal
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
Daniel Kostl
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
19
Radek Latal
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
16
Daniel Kostl
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Сигма - Богемианс 1905
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Богемианс 1905
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+