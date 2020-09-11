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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Адмира Ваккер
Рапид - Адмира Ваккер: обзор матча 11 сентября 2020
Рапид
11.09.2020, пятница, 19:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Адмира Ваккер
8'
Т. Мург
43'
Т. Фонтас
73'
Т. Фонтас
90+2'
К. Китагава
80'
M. Hausjell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Адмира Ваккер
ГОЛ! 4:1!
К. Китагава
Пас отдал
Т. Мург
90'
+2
83'
Замена
Л. Лукачевич
️️️️
E. Hoffer
Замена
Д. Савич
️️️️
Т. Фонтас
83'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
83'
80'
ГОЛ! 3:1!
M. Hausjell
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
76'
ГОЛ! 3:0!
Т. Фонтас
73'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Ю. Демир
68'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
63'
46'
Замена
М. Чам
️️️️
Р. Кершбаум
46'
Замена
P. Petlach
️️️️
C. Schosswendter
Желтая карточка
Т. Фонтас
44'
ГОЛ! 2:0!
Т. Фонтас
Пас отдал
Э. Кара
43'
Желтая карточка
Т. Мург
41'
28'
Желтая карточка
M. Maier
24'
Желтая карточка
S. Maierhofer
ГОЛ! 1:0!
Т. Мург
Пас отдал
Д. Любичич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
22
Marcus Maier
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
90
Tomislav Tomić
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
70
Мухаммед Чам
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
24
Marco Hausjell
ЦФ
4-1-3-2
30
Штребингер
30
Стойкович
12
Граймль
31
Ульманн
28
Хофманн
21
Любичич
21
Петрович
11
Фонтас
99
Мург
9
Кара
22
Демир
3-1-2-3
1
4
Айву
4
Бауэр
6
4
Малишек
22
5
Кершбаум
0
16
90
22
Демир
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
22
Демир
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
11
Фонтас
21
Савич
21
Савич
11
Фонтас
16
47
Лукачевич
47
Лукачевич
16
6
23
23
6
5
Кершбаум
70
Чам
70
Чам
5
Кершбаум
Остались в запасе
Рапид
Адмира Ваккер
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
31
Осман Хаджикич
ВР
24
Marco Hausjell
ЦФ
23
Мортен Юльманн
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
24
Marco Hausjell
ЦФ
23
Мортен Юльманн
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Рапид - Адмира Ваккер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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