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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Мидтьюлланд
Сендерийск - Мидтьюлланд: обзор матча 11 сентября 2020
Сендерийск
11.09.2020, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
57'
А. Бах
90'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Мидтьюлланд
ГОЛ! 2:0!
Х. Райт
Пас отдал
V. Ekani
90'
Замена
J. Absalonsen
️️️️
А. Якобсен
84'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
R. Hassan
79'
78'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Мабиль
68'
Замена
П. Систо
️️️️
А. Дрейер
63'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Б. Краев
Замена
Х. Райт
️️️️
Ю. Эскесен
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Бах
57'
48'
Желтая карточка
Д. Коолс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Божидар Краев
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
0
J. Absalonsen
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
77
Пионе Систо
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
3-2-3-2
20
Томас
27
26
5
3
Гартенманн
18
Бах
17
29
34
Эскесен
18
Якобсен
77
4-1-3-1-1
1
Хансен
28
Святченко
24
Шольц
29
Паулиньо
27
Коолс
2
Каюсте
23
Краев
24
Мадсен
11
Мабиль
10
Дрейер
9
Каба
18
Якобсен
0
0
18
Якобсен
77
6
6
77
34
Эскесен
11
Райт
11
Райт
34
Эскесен
11
Мабиль
11
Исаксен
11
Исаксен
11
Мабиль
10
Дрейер
77
Систо
77
Систо
10
Дрейер
23
Краев
74
Брумадо
74
Брумадо
23
Краев
Остались в запасе
Сендерийск
Мидтьюлланд
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
44
Николас Дир
ЛЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Эвандер
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
31
Миккел Андерсен
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Эвандер
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Сендерийск - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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