Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Палмейрас
Коринтианс - Палмейрас: обзор матча 11 сентября 2020
Коринтианс
11.09.2020, пятница, 01:15
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Палмейрас
43'
Л. Адриано (П)
65'
Г. Верон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Палмейрас
Вторая желтая
Д. Авелар
85'
82'
Замена
Рони
️️️️
Л. Лима
82'
Замена
R.
️️️️
З. Рафаэль
Желтая карточка
Д. Авелар
81'
80'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Замена
Л. Натель
️️️️
Р. Отеро
76'
Замена
М. Витал
️️️️
В. Кантильо
76'
Желтая карточка
Р. Отеро
71'
65'
ГОЛ! 0:2!
Г. Верон
61'
Замена
Г. Верон
️️️️
Уэсли
61'
Замена
Виллиан
️️️️
Л. Адриано
60'
Желтая карточка
Майке
Замена
Эдерсон
️️️️
Рамиро
46'
Замена
M.
️️️️
Г. Силва
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Адриано
Красная карточка
Фагнер
41'
Желтая карточка
Рамиро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
12
Патрик де Паула
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Палмейрас
16
Диого Барбоза
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
18
Ramires
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Питон
22
Авелар
23
Фагнер
4
Жил
30
Кантильо
17
Рамиро
6
Габриэль
11
Отеро
19
Силва
21
Жо
4-1-2-2-1
1
Вевертон
15
Гомес
13
Луан
6
Лима
6
Винья
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
25
Менино
23
Вейга
21
Уэсли
4
Адриано
11
Отеро
19
Натель
19
Натель
11
Отеро
19
Силва
2
2
19
Силва
17
Рамиро
13
Эдерсон
13
Эдерсон
17
Рамиро
30
Кантильо
10
Витал
10
Витал
30
Кантильо
21
Уэсли
27
Верон
27
Верон
21
Уэсли
4
Адриано
11
Виллиан
11
Виллиан
4
Адриано
6
Лима
33
Рони
33
Рони
6
Лима
93
Зе Рафаэль
18
18
93
Зе Рафаэль
Остались в запасе
Коринтианс
Палмейрас
17
Сидклей
ЛЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
32
Ángelo Araos
ЦФ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
22
Вальтер
ВР
4
Бруно Мендес
ЦЗ
Остались в запасе
8
Данило
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
12
Майке
ПЗ
20
Emerson Santos
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Коринтианс - Палмейрас
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Палмейрас
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
Вчера, 13:45
6
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
Вчера, 13:45
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+