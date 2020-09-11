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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 11 сентября 2020
Бордо
11.09.2020, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
Замена
М. Пундж
️️️️
Р. Уден
90'
+2
84'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
Желтая карточка
Д. Бриан
80'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
74'
Замена
Д. Майя
️️️️
Н. де Превилль
74'
73'
Замена
️️️️
М. Депай
68'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Замена
Я. Адли
️️️️
С. Калу
64'
59'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
59'
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
Отавио
55'
30'
Желтая карточка
Марсело
22'
Желтая карточка
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
29
Ясин Адли
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Лион
1
Антони Расьоппи
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
4-1-1-2-2
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
6
Косиельни
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
90
Калу
12
де Превилль
16
У-Джо
4-2-1-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
2
Андерсен
6
Марсело
8
Какере
36
Гимарайнс
70
Корне
9
Экамби
9
Дембеле
10
Депай
90
Калу
29
Адли
29
Адли
90
Калу
10
Уден
29
Пундж
29
Пундж
10
Уден
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
12
де Превилль
9
Майя
9
Майя
12
де Превилль
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
9
Дембеле
10
Ауа
10
Ауа
9
Дембеле
Остались в запасе
Бордо
Лион
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
1
Антони Расьоппи
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Бордо - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Матмут-Атлантик
Где смотреть матч:
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