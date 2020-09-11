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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Десна
Динамо К - Десна: обзор матча 11 сентября 2020
Динамо К
11.09.2020, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Десна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Десна
Замена
Ф. Соль
️️️️
В. Супряга
81'
76'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Ф. Будковский
74'
Желтая карточка
А. Гитченко
Желтая карточка
И. Забарный
67'
67'
Замена
В. Ермаков
️️️️
А. Филиппов
67'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
Е. Картушов
Замена
Б. Вербич
️️️️
А. Караваев
65'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
В. Цыганков
65'
64'
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
55'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
Замена
И. Забарный
️️️️
А. Тымчик
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Десна
72
Igor Litovka
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
90
Илья Шевцов
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
18
Тымчик
20
Караваев
10
Шапаренко
8
Сидорчук
29
Буяльский
14
де Пена
11
Цыганков
20
Супряга
4-4-3
22
Конопля
22
4
Гитченко
5
Тамм
45
Калитвинцев
11
Картушов
37
8
28
Будковский
9
Филиппов
44
20
Караваев
7
Вербич
7
Вербич
20
Караваев
18
Тымчик
6
Забарный
6
Забарный
18
Тымчик
11
Цыганков
7
Родригес
7
Родригес
11
Цыганков
20
Супряга
9
Соль
9
Соль
20
Супряга
28
Будковский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
28
Будковский
9
Филиппов
3
Ермаков
3
Ермаков
9
Филиппов
11
Картушов
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
11
Картушов
Остались в запасе
Динамо К
Десна
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Остались в запасе
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Остались в запасе
90
Илья Шевцов
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
14
Артур Западня
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Десна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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