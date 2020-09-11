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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 11 сентября 2020
Васко да Гама
11.09.2020, пятница, 03:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
62'
Г. Кано
64'
Р. Кайзер
74'
Р. Кайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
Красная карточка
B. Gomes
90'
+8
Замена
Y. Catatau
️️️️
Т. Магно
80'
78'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
Чико
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кайзер
Пас отдал
Матеузиньо
Замена
L. Santos
️️️️
B. César
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
Николас
ГОЛ! 1:0!
Г. Кано
62'
61'
Замена
E. Felipe
️️️️
G. Ferrareis
Желтая карточка
V.
51'
Замена
M. Júnior
️️️️
Андрей
51'
46'
Замена
M. Vargas
️️️️
М. Фрейтас
Замена
B. Gomes
️️️️
Ф. Бастос
46'
Замена
V.
️️️️
Карлиньос
46'
Желтая карточка
Т. Магно
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Андрей
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
7
Bruno César
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
16
Эдсон
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
1
Jean
ЦФ
Васко да Гама
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
11
Lucas Santos
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
27
Vinicius
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
3-1-2-1-4
17
Энрике
33
Алвес
35
Миранда
7
Андрей
8
Бастос
22
Пикачу
11
Магно
7
11
Карлиньос
16
14
Кано
3-2-1-1-4
33
Эдер
4
Виктор
30
Николас
16
Эдсон
17
Фрейтас
18
10
Чико
1
23
2
79
Кайзер
11
Карлиньос
27
27
11
Карлиньос
11
Магно
38
38
11
Магно
7
0
0
7
8
Бастос
15
15
8
Бастос
7
Андрей
33
33
7
Андрей
10
Чико
2
Оливейра
2
Оливейра
10
Чико
2
97
97
2
17
Фрейтас
96
96
17
Фрейтас
Остались в запасе
Васко да Гама
Атлетико Гойяненсе
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
9
Hyuri
ЦФ
Остались в запасе
30
Нето Боржес
ЛЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
41
Cayo Tenório
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
77
Габриэл Пек
ПВ
11
Lucas Santos
ЦП
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
9
Hyuri
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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