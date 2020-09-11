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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Ларисса
ПАОК - Ларисса: обзор матча 11 сентября 2020
ПАОК
11.09.2020, пятница, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ларисса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Ларисса
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Д. Бисесвар
89'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
79'
Замена
А. Живкович
️️️️
Д. Пелкас
76'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
73'
Желтая карточка
Д. Пелкас
69'
58'
Замена
️️️️
R. Milosavljevic
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
56'
53'
Желтая карточка
Т. Спарв
49'
Желтая карточка
N. Trujić
42'
Желтая карточка
Ф. Дурмишай
Желтая карточка
С. Ингасон
40'
26'
Желтая карточка
A. Secerovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
5
Alexis Michael
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
0
G. Torje
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Ларисса
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
4-3-1-2
12
Живкович
13
Яннулис
5
Михайлидис
15
Варела
15
Ингасон
10
Пелкас
22
Шваб
7
Эль-Каддури
17
Цолис
21
Бисесвар
29
Акпом
4-4-2
1
16
70
5
25
22
20
Спарв
0
22
17
Дурмишай
7
21
Бисесвар
15
Креспо
15
Креспо
21
Бисесвар
10
Пелкас
14
Живкович
14
Живкович
10
Пелкас
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
Остались в запасе
ПАОК
Ларисса
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Остались в запасе
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
66
Ali Ghazal
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча ПАОК - Ларисса
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
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