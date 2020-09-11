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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сан-Хосе
Сиэтл - Сан-Хосе: обзор матча 11 сентября 2020
Сиэтл
11.09.2020, пятница, 05:00
США. МЛС, Общий этап
7 : 1
Завершен
Сан-Хосе
12'
Р. Руидиас
15'
К. Лирдам
20'
Д. Джонс
33'
Р. Руидиас
48'
Ж. Пауло
59'
Д. Джонс
71'
C. Wondolowski (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Сан-Хосе
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Н. Лодейро
85'
71'
ГОЛ с пенальти! 6:1!
C. Wondolowski
64'
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
64'
Замена
N. Lima
️️️️
Жудсон
64'
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
64'
Замена
E. Calvillo
️️️️
A. RÃos
64'
Замена
S. Salinas
️️️️
В. Казаишвили
ГОЛ! 6:0!
Д. Джонс
59'
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Лирдам
58'
Замена
J. Delem
️️️️
К. Рольдан
57'
Замена
W. Bruin
️️️️
Р. Руидиас
57'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Пауло
Пас отдал
К. Лирдам
48'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Й. Гомес Андраде
46'
ГОЛ! 4:0!
Р. Руидиас
33'
30'
Желтая карточка
A. RÃos
ГОЛ! 3:0!
Д. Джонс
Пас отдал
Р. Руидиас
20'
ГОЛ! 2:0!
К. Лирдам
Пас отдал
Д. Джонс
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Н. Лодейро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
96
Luis Fernandes
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
21
Jordy Delem
ЦП
11
Miguel Ibarra
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
3-2-3-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
5
Толо
33
Джонс
3
Арреага
18
Лирдам
7
Рольдан
6
Пауло
14
Лодейро
9
Руидиас
13
Моррис
4-3-3
17
3
Мари
26
Юнгвирт
0
15
Лопес
7
Эспиноса
93
Жудсон
10
Казаишвили
25
8
96
14
Лодейро
12
Атенсио
12
Атенсио
14
Лодейро
9
Руидиас
29
29
9
Руидиас
28
Гомес Андраде
40
40
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
21
21
7
Рольдан
18
Лирдам
16
Рольдан
16
Рольдан
18
Лирдам
25
26
26
25
93
Жудсон
24
24
93
Жудсон
3
Мари
22
22
3
Мари
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
10
Казаишвили
6
6
10
Казаишвили
Остались в запасе
Сиэтл
Сан-Хосе
70
Handwalla Bwana
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
4
Таннер Бисон
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
20
Matt Bersano
ВР
14
Jackson Yueill
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
70
Handwalla Bwana
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
11
Miguel Ibarra
ЦП
99
Justin Dhillon
ЦФ
Остались в запасе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
20
Matt Bersano
ВР
14
Jackson Yueill
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Сиэтл - Сан-Хосе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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