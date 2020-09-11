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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС Ламия
Арис - ПАС Ламия: обзор матча 11 сентября 2020
Арис
11.09.2020, пятница, 18:15
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 1
Завершен
ПАС Ламия
73'
C. Lopez
78'
Б. Гама (П)
88'
Ф. Бертольо
38'
Л. Романич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ПАС Ламия
Замена
D. Manos
️️️️
G. Fetfatzidis
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Ф. Бертольо
88'
82'
Замена
M.
️️️️
A. Vasilogiannis
79'
Замена
C. Bouloulis
️️️️
I. Niasse
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Гама
78'
ГОЛ! 1:1!
C. Lopez
Пас отдал
G. Fetfatzidis
73'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Д. Мансини
71'
Желтая карточка
P. Bagalianis
69'
Желтая карточка
Л. Роуз
65'
Желтая карточка
L. Sasha
62'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
Х. Матилья
53'
Замена
C. Lopez
️️️️
Э. Сакич
52'
48'
Желтая карточка
L. Villalba
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Романич
23'
Желтая карточка
Г. Сарамантас
Желтая карточка
Э. Сакич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
6
Ibrahima Niasse
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Арис
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
ПАС Ламия
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
2-5-1-2
23
Хулиан
66
Сакич
31
Роуз
88
10
16
Гама
7
Мансини
8
Джегго
8
Матилья
11
Ганя
15
4-4-2
1
Эпасси
4
Адеджо
3
Сарамантас
23
24
16
Бехарано
6
0
7
9
Романич
11
Караманос
7
Мансини
18
Бертольо
18
Бертольо
7
Мансини
66
Сакич
11
11
66
Сакич
8
Матилья
2
2
8
Матилья
10
9
9
10
6
12
12
6
7
9
9
7
Остались в запасе
Арис
ПАС Ламия
1
Zacharie Boucher
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
1
Zacharie Boucher
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
Остались в запасе
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Арис - ПАС Ламия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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