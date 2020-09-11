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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Гремио
Баия - Гремио: обзор матча 11 сентября 2020
Баия
11.09.2020, пятница, 01:15
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Гремио
25'
Алиссон
54'
Дарлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Гремио
90'
Замена
Рилдо
️️️️
I.
90'
Замена
G. Azevedo
️️️️
Алиссон
90'
Замена
T. Rodrigues
️️️️
Дарлан
Замена
E.
️️️️
Жилберто
83'
83'
Замена
Л. Силва
️️️️
Ã. Cardoso
Красная карточка
Грегоре
78'
Замена
M. Antonio
️️️️
R.
76'
Замена
Жадсон
️️️️
Н. Параиба
76'
73'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
D. Souza
Замена
Клайсон
️️️️
Даниэл
66'
64'
Вторая желтая
Матеузиньо
54'
ГОЛ! 0:2!
Дарлан
Пас отдал
Ã. Cardoso
49'
Желтая карточка
Матеузиньо
Замена
Росси
️️️️
Э. Фернандо
46'
Желтая карточка
Н. Параиба
26'
25'
ГОЛ! 0:1!
Алиссон
Пас отдал
D. Souza
17'
Желтая карточка
Дарлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
94
Даниэл
АП
77
Mateus Claus
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
29
Клайсон
ЦП
31
Росси
ПВ
70
Fessin
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
22
Douglas Borel
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Elton
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Robinho
ЦП
37
Рилдо
АП
23
Фабрисио
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
2-2-1-5
18
Жуниньо
2
Параиба
40
Грегоре
35
Фернандо
94
Даниэл
6
17
9
Жилберто
10
14
4-1-2-4
28
Миранда
44
Брас
33
Кортес
28
Орехуэла
37
Дарлан
2
Матеузиньо
25
Алиссон
7
22
46
1
35
Фернандо
31
Росси
31
Росси
35
Фернандо
10
30
30
10
9
Жилберто
17
17
9
Жилберто
2
Параиба
16
Жадсон
16
Жадсон
2
Параиба
94
Даниэл
29
Клайсон
29
Клайсон
94
Даниэл
22
16
Силва
16
Силва
22
46
37
Рилдо
37
Рилдо
46
7
19
Фернандо
19
Фернандо
7
25
Алиссон
39
39
25
Алиссон
37
Дарлан
97
97
37
Дарлан
Остались в запасе
Баия
Гремио
1
Дуглас Фридрих
ВР
70
Fessin
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Douglas Borel
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Фабрисио
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
1
Дуглас Фридрих
ВР
70
Fessin
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
22
Douglas Borel
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Остались в запасе
23
Фабрисио
ЦФ
22
JÃºlio CÃ©sar
ЦФ
26
Marcelo Oliveira
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Баия - Гремио
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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Баия
Гремио
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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