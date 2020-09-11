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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Фенербахче
Ризеспор - Фенербахче: обзор матча 11 сентября 2020
Ризеспор
11.09.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
59'
М. Шкода
76'
Г. Генюл
86'
Х. Соса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Фенербахче
Замена
K. Rüzgar
️️️️
Б. Самудио
90'
+4
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Соса
Желтая карточка
M. Morozyuk
85'
83'
Желтая карточка
З. Гюмюш
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Шкода
79'
78'
Замена
Х. Соса
️️️️
Л. Густаво
76'
ГОЛ! 1:1!
Г. Генюл
Пас отдал
Д. Эркин
66'
Замена
О. Туфан
️️️️
Д. Тюрук
66'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Ф. Кадиоглу
Замена
К. Михаляк
️️️️
А. Дурак
64'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
А. Ветрих
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкода
Пас отдал
Д. Мельняк
59'
55'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Тиам
40'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
32'
Пенальти не реализован!
Д. Эркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
88
Джанер Эркин
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
4-4-2
23
Аккан
5
Хацисаяс
5
Ай
17
Мельняк
55
4
Ветрих
27
Байано
10
Болдрин
5
Дурак
81
Самудио
7
Шкода
4-2-3-1
1
Баиндыр
25
Занка
4
Азиз
77
Генюл
88
Эркин
38
Чигерчи
14
Густаво
9
Тюрук
9
Тиам
24
Кадиоглу
9
Фрай
81
Самудио
9
9
81
Самудио
4
Ветрих
0
0
4
Ветрих
7
Шкода
14
Реми
14
Реми
7
Шкода
5
Дурак
77
Михаляк
77
Михаляк
5
Дурак
9
Тиам
30
Валенсия
30
Валенсия
9
Тиам
24
Кадиоглу
11
Гюмюш
11
Гюмюш
24
Кадиоглу
14
Густаво
7
Соса
7
Соса
14
Густаво
9
Тюрук
11
Туфан
11
Туфан
9
Тюрук
Остались в запасе
Ризеспор
Фенербахче
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Burak Albayrak
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Ризеспор - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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