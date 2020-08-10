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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Байер
Интер - Байер: обзор матча 10 августа 2020
Интер
10.08.2020, понедельник, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Байер
15'
Н. Барелла
21'
Р. Лукаку
24'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Байер
Желтая карточка
Н. Барелла
90'
+7
87'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
86'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Фолланд
Желтая карточка
К. Эриксен
85'
85'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Бендер
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
А. Бастони
84'
68'
Замена
Н. Амири
️️️️
Ю. Баумгартлингер
68'
Замена
Венделл
️️️️
Д. Синкгравен
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
64'
Замена
В. Мозес
️️️️
Д. Д'Амброзио
59'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Р. Гальярдини
59'
59'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Э. Паласиос
48'
Желтая карточка
Л. Бендер
43'
Желтая карточка
Д. Синкгравен
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
32'
24'
ГОЛ! 2:1!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Фолланд
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Янг
21'
ГОЛ! 1:0!
Н. Барелла
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
2
Годин
15
Янг
77
Брозович
33
Д'Амброзио
23
Барелла
21
Гальярдини
10
Мартинес
9
Лукаку
4-1-2-1-2
1
Градецки
8
Бендер
5
Бендер
12
Тапсоба
24
Синкгравен
14
Баумгартлингер
25
Паласиос
26
Демирбай
19
Диаби
31
Фолланд
29
Хаверц
95
Бастони
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
95
Бастони
21
Гальярдини
24
Эриксен
24
Эриксен
21
Гальярдини
33
Д'Амброзио
11
Мозес
11
Мозес
33
Д'Амброзио
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
14
Баумгартлингер
10
Амири
10
Амири
14
Баумгартлингер
24
Синкгравен
18
Венделл
18
Венделл
24
Синкгравен
8
Бендер
38
Беллараби
38
Беллараби
8
Бендер
25
Паласиос
17
Бэйли
17
Бэйли
25
Паласиос
31
Фолланд
27
Аларио
27
Аларио
31
Фолланд
Остались в запасе
Интер
Байер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
7
Флориан Вирц
АП
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
7
Флориан Вирц
АП
36
Никлас Ломб
ВР
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Интер - Байер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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