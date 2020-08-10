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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Бранн
Мольде - Бранн: обзор матча 10 августа 2020
Мольде
10.08.2020, понедельник, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
1 : 2
Завершен
Бранн
17'
О. Брюнхильдсен
12'
D. Alexander Pedersen
54'
J. Tveita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Бранн
80'
Замена
C. Rismark
️️️️
Д. Бамба
Желтая карточка
М. Эйкрем
77'
74'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Ж. Коомсон
74'
Замена
Э. Хустад
️️️️
Ф. Хауген
Замена
Э. Андерсен
️️️️
О. Брюнхильдсен
73'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Кнутсон
61'
58'
Замена
Т. Тенисте
️️️️
J. Tveita
58'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Р. Кристиансен
54'
ГОЛ! 1:2!
J. Tveita
Пас отдал
Ф. Хауген
34'
Желтая карточка
Д. Бамба
29'
Желтая карточка
В. Форрен
ГОЛ! 1:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
К. Хауген
17'
12'
ГОЛ! 0:1!
D. Alexander Pedersen
Пас отдал
У. Кольскоген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
4
Christian Rismark
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Линде
28
Хауген
6
Эллингсен
18
Синюан
2
Уинго
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
4-2-1-4
24
Кристиансен
24
Кольскоген
4
Форрен
24
Странд
7
Хауген
10
Бармен
7
Коомсон
99
Бамба
23
1
15
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
23
Эйкрем
23
Эйкрем
15
Кнутсон
99
Бамба
4
4
99
Бамба
24
Кристиансен
4
Грегор
4
Грегор
24
Кристиансен
7
Хауген
20
Хустад
20
Хустад
7
Хауген
7
Коомсон
21
Тэйлор
21
Тэйлор
7
Коомсон
15
2
Тенисте
2
Тенисте
15
Остались в запасе
Мольде
Бранн
23
Фредрик Сьелстад
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
1
Маркус Петтерсен
ВР
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
23
Фредрик Сьелстад
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Мольде - Бранн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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