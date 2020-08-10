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Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Манчестер Юнайтед - Копенгаген: обзор матча 10 августа 2020
Манчестер Юнайтед
10.08.2020, понедельник, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Копенгаген
94'
Б. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Замена
С. Мактоминей
️️️️
А. Марсьяль
120'
+1
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Рэшфорд
113'
111'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
105'
+3
Желтая карточка
Зека
105'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
Й. Стаге
105'
Замена
К. Бартолец
️️️️
Г. Варела
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
94'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Гринвуд
91'
77'
Желтая карточка
Й. Стаге
75'
Желтая карточка
М. Кауфманн
Замена
В. Линделеф
️️️️
Э. Байи
70'
Замена
Н. Матич
️️️️
Фред
70'
Желтая карточка
Э. Байи
63'
Желтая карточка
Г. Магуайр
61'
57'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
М. Дарами
57'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
П. Бьель
15'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Н. Бойлесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Стефан Андерсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
45
Александер Йельмхоф
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-3-2-1
44
Ромеро
33
Уильямс
3
Байи
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
11
Гринвуд
8
Погба
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-2-2-2
1
Юнссон
2
Варела
6
Бьелланд
20
Бойлесен
25
Нельссон
6
Стаге
6
Зека
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
3
Байи
3
Линделеф
3
Линделеф
3
Байи
7
Фред
18
Матич
18
Матич
7
Фред
9
Марсьяль
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Марсьяль
11
Гринвуд
64
Мата
64
Мата
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
77
Лингард
77
Лингард
9
Рэшфорд
8
Фалк-Йенсен
11
Бевинг
11
Бевинг
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
16
Овьедо
16
Овьедо
16
Бьель
20
Бойлесен
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
20
Бойлесен
2
Варела
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Варела
6
Стаге
20
Мудражия
20
Мудражия
6
Стаге
9
Дарами
29
Кауфманн
29
Кауфманн
9
Дарами
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
15
Теден Менжи
ЦЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
45
Александер Йельмхоф
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
15
Теден Менжи
ЦЗ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
9
Одион Игало
ЦФ
Остались в запасе
45
Александер Йельмхоф
ЦФ
1
Стен Грютебуст
ВР
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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