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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Динамо
Урал - Динамо: обзор матча 10 августа 2020
Урал
10.08.2020, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
38'
К. Н'Жи
60'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Динамо
Желтая карточка
М. Араторе
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
С. Слепов
89'
Замена
С. Слепов
️️️️
К. Н'Жи
89'
Замена
В. Грулев
️️️️
Н. Комличенко
Желтая карточка
В. Ароян
77'
77'
Замена
В. Карапузов
️️️️
С. Игбун
Замена
А. Шаболин
️️️️
А. Егорычев
77'
77'
Замена
Г. Морозов
️️️️
С. Паршивлюк
72'
Желтая карточка
М. Филипп
72'
Замена
М. Филипп
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Панюков
71'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Ю. Бавин
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Игбун
Пас отдал
С. Шиманьски
48'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Жи
Пас отдал
С. Шиманьски
Желтая карточка
А. Егорычев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
70
Марко Араторе
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Артем Шаболин
АП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
13
Калинин
93
Герасимов
33
Ароян
15
Кулаков
8
Августиняк
70
Араторе
40
Бавин
5
Егорычев
10
Бикфалви
11
Панюков
4-2-2-2
1
Шунин
18
Паршивлюк
4
Евгеньев
18
Ордец
7
Скопинцев
77
Каборе
74
Фомин
9
Н'Жи
17
Шиманьски
27
Комличенко
44
Игбун
5
Егорычев
11
Шаболин
11
Шаболин
5
Егорычев
40
Бавин
92
Емельянов
92
Емельянов
40
Бавин
11
Панюков
10
Караев
10
Караев
11
Панюков
44
Игбун
17
Карапузов
17
Карапузов
44
Игбун
27
Комличенко
27
Грулев
27
Грулев
27
Комличенко
18
Паршивлюк
18
Морозов
18
Морозов
18
Паршивлюк
9
Н'Жи
79
Слепов
79
Слепов
9
Н'Жи
17
Шиманьски
26
Филипп
26
Филипп
17
Шиманьски
Остались в запасе
Урал
Динамо
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
51
Айхан Гусейнов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
51
Айхан Гусейнов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Урал - Динамо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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