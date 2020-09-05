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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Текстильщик
Чертаново - Текстильщик: обзор матча 05 сентября 2020
Чертаново
05.09.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Текстильщик
50'
М. Бачинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Текстильщик
84'
Замена
М. Батов
️️️️
А. Агеев
Замена
Д. Великородный
️️️️
Е. Рудковский
73'
71'
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
Е. Маричев
67'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
М. Бачинский
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Л. Герчиков
65'
65'
Замена
А. Агеев
️️️️
М. Сидоров
55'
Желтая карточка
В. Романенко
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Бачинский
Пас отдал
Х. Аппаев
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Мелехов
46'
46'
Замена
А. Солодков
️️️️
Д. Фомин
38'
Желтая карточка
Е. Маричев
28'
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
И. Камышев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
19
Евгений Попов
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
3-4-2-1
31
Абаев
4
Редькович
13
Бартасевич
4
Молодняков
30
Кондаков
10
Рудковский
11
Камышев
77
Мелехов
15
Тюменцев
68
Герчиков
9
Савельев
3-2-3-2
1
Смирнов
95
Губочкин
88
Обивалин
17
Фомин
7
Горюшкин
10
Сысуев
77
Романенко
81
Сидоров
37
Маричев
14
Аппаев
77
Бачинский
68
Герчиков
70
Левин
70
Левин
68
Герчиков
10
Рудковский
6
Великородный
6
Великородный
10
Рудковский
68
Герчиков
18
Молчанов
18
Молчанов
68
Герчиков
77
Мелехов
9
Пиняев
9
Пиняев
77
Мелехов
81
Сидоров
76
Агеев
76
Агеев
81
Сидоров
77
Бачинский
9
Мосейчук
9
Мосейчук
77
Бачинский
37
Маричев
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
37
Маричев
17
Фомин
8
Солодков
8
Солодков
17
Фомин
Агеев
17
Батов
17
Батов
Агеев
Остались в запасе
Чертаново
Текстильщик
1
Никита Яворский
ВР
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
7
Александр Шленкин
ЦФ
95
Александр Маслов
ВР
19
Евгений Попов
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ВР
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
95
Александр Маслов
ВР
19
Евгений Попов
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Чертаново - Текстильщик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
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