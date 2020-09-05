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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Саутенд Юнайтед
Гиллинхэм - Саутенд Юнайтед: обзор матча 05 сентября 2020
Гиллинхэм
05.09.2020, суббота, 15:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Саутенд Юнайтед
27'
К. Огилви
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гиллинхэм - Саутенд Юнайтед
Замена
M. Willock
️️️️
А. МакДональд
75'
71'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
T. Coyle
️️️️
V. Oliver
68'
Замена
Д. Такер
️️️️
C. Maghoma
62'
Желтая карточка
С. О'Кифи
60'
Красная карточка
R. Jackson
58'
56'
Желтая карточка
И. Хатчинсон
47'
Желтая карточка
J. White
Желтая карточка
R. Jackson
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Огилви
Пас отдал
К. Демпси
27'
25'
Желтая карточка
S. Hobson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Коннор Огилви
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
23
Ryan Jackson
ЦФ
5
Christian Maghoma
ЦФ
15
John Akinde
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Саутенд Юнайтед
3
Ричард Тэйлор
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
22
Джордан Грин
ПВ
5
Shaun Hobson
ЦФ
10
Brandon Goodship
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
11
Terrell Egbri
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
48
John White
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Гиллинхэм
1
Джо Уолш
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
23
Henry Woods
ЦФ
18
Jacob Mellis
ЦФ
7
Matthew Willock
ЦФ
Саутенд Юнайтед
13
Harry Seaden
ЦФ
30
Mitchell Nelson
ЦФ
19
Eren Kinali
ЦФ
15
Lewis Gard
ЦФ
16
Harry Phillips
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
3-2-1-5
1
Бонхэм
6
Огилви
14
МакКензи
4
Медли
10
Демпси
7
О'Кифи
14
МакДональд
5
14
11
15
23
1-2-5
3
Тэйлор
22
Грин
21
Хатчинсон
11
1
42
48
5
5
5
Такер
5
Такер
5
11
11
11
11
14
МакДональд
7
7
14
МакДональд
3
Тэйлор
11
Хамфрис
11
Хамфрис
3
Тэйлор
Остались в запасе
Гиллинхэм
Саутенд Юнайтед
1
Джо Уолш
ВР
23
Henry Woods
ЦФ
18
Jacob Mellis
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
13
Harry Seaden
ЦФ
30
Mitchell Nelson
ЦФ
19
Eren Kinali
ЦФ
15
Lewis Gard
ЦФ
16
Harry Phillips
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
23
Henry Woods
ЦФ
18
Jacob Mellis
ЦФ
Остались в запасе
13
Harry Seaden
ЦФ
30
Mitchell Nelson
ЦФ
19
Eren Kinali
ЦФ
15
Lewis Gard
ЦФ
16
Harry Phillips
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Гиллинхэм - Саутенд Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
- : -
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уэртинг
3 : 3
27.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 14 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 2
24.10.2026
Галифакс
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
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