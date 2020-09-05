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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Питерборо Юнайтед - Челтенхэм
Питерборо Юнайтед - Челтенхэм: обзор матча 05 сентября 2020
Питерборо Юнайтед
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 1
Завершен
Челтенхэм
59'
L. Sercombe
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Питерборо Юнайтед - Челтенхэм
83'
Замена
A. Addai
️️️️
Э. Мэй
67'
Замена
У. Бойл
️️️️
L. Freestone
Замена
И. Хэмилтон
️️️️
Р. Браун
60'
Замена
И. Кану
️️️️
J. Ward
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
L. Sercombe
Желтая карточка
Н. Томпсон
38'
26'
Желтая карточка
К. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
31
Кристи Пим
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Рис Браун
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
14
Райан Брум
ПП
27
Мо Эиса
ЦФ
23
Joe Ward
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Челтенхэм
8
Конор Томас
ЦП
10
Элфи Мэй
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
23
Chris Hussey
ЦФ
8
Chris Clements
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Питерборо Юнайтед
29
Dániel Gyollai
ВР
14
Харрисон Берроуз
ЛП
48
Итан Хэмилтон
ЦП
11
Идрис Кану
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
24
Niall Mason
ЦФ
Челтенхэм
12
Уильям Бойл
ЦЗ
9
Reuben Reid
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
16
Alex Addai
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
4-3-1-2
31
Пим
26
Батлер
5
Биверс
2
Кент
4
Томпсон
10
Браун
14
Тэйлор
14
Брум
23
Дембеле
23
27
Эиса
1-5
8
Томас
8
5
4
6
8
23
11
Кану
11
Кану
23
10
Браун
48
Хэмилтон
48
Хэмилтон
10
Браун
10
Мэй
16
16
10
Мэй
6
12
Бойл
12
Бойл
6
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Челтенхэм
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
24
Niall Mason
ЦФ
29
Dániel Gyollai
ВР
Главный тренер
Даррен Фергюсон
9
Reuben Reid
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
24
Niall Mason
ЦФ
29
Dániel Gyollai
ВР
Остались в запасе
9
Reuben Reid
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Челтенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Стадион:
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