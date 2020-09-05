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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Транмер - Хэрроджейт
Транмер - Хэрроджейт: обзор матча 05 сентября 2020
Транмер
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Хэрроджейт
64'
J. Vaughan
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Транмер - Хэрроджейт
73'
Замена
J. Stead
️️️️
T. Walker
ГОЛ! 1:0!
J. Vaughan
64'
Замена
О. Бэнкс
️️️️
P. Lewis
63'
Замена
С. Пэйн
️️️️
M. Ferrier
61'
Желтая карточка
J. Spearing
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
6
Мэнни Монте
ЦЗ
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
26
Peter Clarke
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
8
Jay Spearing
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
99
Morgan Ferrier
ЦФ
9
James Vaughan
ЦФ
1
Scott Davies
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Хэрроджейт
2
Райан Фоллоуфилд
ПЗ
5
Connor Hall
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
23
Tom Walker
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Транмер
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
23
Стефан Пэйн
ЦФ
4
Sid Nelson
ЦФ
5
Mark Ellis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Хэрроджейт
15
Connor Kirby
ЦФ
14
Jack Emmett
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
16
Jon Stead
ЦФ
9
Mark Beck
ЦФ
1-1-5
6
Монте
33
Блэкетт-Тэйлор
17
1
9
99
8
1-5
2
Фоллоуфилд
6
18
23
44
7
17
28
Бэнкс
28
Бэнкс
17
99
23
Пэйн
23
Пэйн
99
18
Моррис
18
Моррис
23
16
16
23
Остались в запасе
Транмер
Хэрроджейт
4
Sid Nelson
ЦФ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
5
Mark Ellis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
15
Connor Kirby
ЦФ
14
Jack Emmett
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
9
Mark Beck
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
4
Sid Nelson
ЦФ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
5
Mark Ellis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
15
Connor Kirby
ЦФ
14
Jack Emmett
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
9
Mark Beck
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Транмер - Хэрроджейт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
- : -
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 14 тур
Хэрроджейт
3 : 1
24.10.2026
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2020.01.26 19:52
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2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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