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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Велес
Акрон - Велес: обзор матча 05 сентября 2020
Акрон
05.09.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Велес
90+4'
А. Галоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Велес
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Галоян
Пас отдал
Д. Малания
Желтая карточка
С. Киряков
90'
+3
80'
Желтая карточка
А. Осипов
79'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Максименко
Замена
П. Горбунов
️️️️
А. Газданов
78'
77'
Замена
К. Родионов
️️️️
Д. Поляков
67'
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Баев
64'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
М. Майга
Замена
А. Титов
️️️️
А. Делькин
57'
50'
Желтая карточка
А. Михайлов
46'
Замена
А. Михайлов
️️️️
И. Климов
Замена
А. Босов
️️️️
В. Друковский
46'
Замена
С. Киряков
️️️️
М. Малаховский
46'
Замена
Н. Верхунов
️️️️
Д. Магадиев
46'
Желтая карточка
А. Киреев
33'
Желтая карточка
А. Делькин
25'
11'
Желтая карточка
М. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
21
Артур Галоян
АП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
12
Павел Горбунов
ЦЗ
5
Никита Верхунов
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
34
Андрей Титов
ЦФ
Велес
44
Александр Михайлов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-3-1-1
50
Гойло
22
Магадиев
20
Дудиков
88
Киреев
99
Морозов
2
Друковский
88
Потапов
18
Малаховский
27
Чудин
17
Газданов
90
Делькин
3-2-1-3-1
93
Городовой
20
Малания
80
Климов
17
Котов
5
Осипов
8
Майга
8
Поляков
9
Максименко
10
Кирсанов
21
Галоян
21
Баев
17
Газданов
12
Горбунов
12
Горбунов
17
Газданов
22
Магадиев
5
Верхунов
5
Верхунов
22
Магадиев
18
Малаховский
77
Киряков
77
Киряков
18
Малаховский
2
Друковский
63
Босов
63
Босов
2
Друковский
90
Делькин
34
Титов
34
Титов
90
Делькин
80
Климов
44
Михайлов
44
Михайлов
80
Климов
21
Баев
9
Алиев
9
Алиев
21
Баев
8
Майга
6
Фищенко
6
Фищенко
8
Майга
8
Поляков
22
Родионов
22
Родионов
8
Поляков
9
Максименко
23
Стефанович
23
Стефанович
9
Максименко
Остались в запасе
Акрон
Велес
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Сергей Волков
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
24
Александр Кахидзе
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Сергей Волков
ВР
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
Остались в запасе
24
Александр Кахидзе
ПЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Акрон - Велес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Кристалл
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