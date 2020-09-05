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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Солфорд Сити - Ротерхэм
Солфорд Сити - Ротерхэм: обзор матча 05 сентября 2020
Солфорд Сити
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Ротерхэм
84'
I. Henderson (П)
90+6'
М. Крукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Солфорд Сити - Ротерхэм
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
М. Крукс
Замена
J. Turnbull
️️️️
A. Hunter
87'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
I. Henderson
84'
83'
Желтая карточка
Д. Блэкмэн
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
B. Andrade
79'
76'
Замена
B. Jones
️️️️
У. Хардинг
71'
Замена
М. Крукс
️️️️
Д. Линдси
Замена
T. Elliott
️️️️
L. Armstrong
63'
57'
Замена
К. Вассел
️️️️
М. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Tom Clarke
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
5
Ashley Eastham
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
40
Ian Henderson
ЦФ
7
Bruno Andrade
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
8
Darron Gibson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Солфорд Сити
4
Jordan Turnbull
ЦФ
28
Alexander Denny
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
9
Tom Elliott
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
2-1-5
32
Гладкий
3
Турай
5
16
Лоу
40
8
45
7
59
2-1-1-5
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
29
Линдси
27
Огбене
20
45
Ладапо
14
Смит
21
3
45
4
4
45
7
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
7
59
9
9
59
14
Смит
9
Вассел
9
Вассел
14
Смит
45
Хардинг
2
2
45
Хардинг
29
Линдси
25
Крукс
25
Крукс
29
Линдси
Остались в запасе
Солфорд Сити
Ротерхэм
28
Alexander Denny
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
6
Adam Thompson
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
28
Alexander Denny
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
6
Adam Thompson
ЦФ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Солфорд Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
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21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
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1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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