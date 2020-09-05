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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 05 сентября 2020
Факел
05.09.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
12'
А. Козлов
90+5'
Ж. Скофлек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Оренбург
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Ж. Скофлек
90'
+2
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
А. Козлов
84'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Д. Ткачук
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Разборов
77'
74'
Замена
А. Чуканов
️️️️
С. Козлов
Замена
Ф. Первушин
️️️️
А. Соловьёв
69'
68'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Эктов
67'
Замена
С. Бреев
️️️️
Р. Алвеш
57'
Желтая карточка
А. Миронов
Желтая карточка
А. Разборов
47'
46'
Желтая карточка
А. Эктов
Замена
М. Смирнов
️️️️
С. Брызгалов
46'
38'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Желтая карточка
С. Брызгалов
33'
31'
Желтая карточка
Д. Ткачук
20'
Желтая карточка
Р. Алвеш
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Козлов
Пас отдал
А. Эктов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
98
Роман Пухов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Кортнев
54
Соловьёв
4
Дашаев
92
Брызгалов
71
Мастерной
34
Дроздов
10
Григорьев
99
Акбашев
7
Никитин
7
Коробов
7
Разборов
3-3-1-2-1
1
Климович
6
Козлов
77
Насыров
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
15
Эктов
8
Миронов
16
Алвеш
31
Ткачук
32
Козлов
54
Соловьёв
14
Первушин
14
Первушин
54
Соловьёв
7
Разборов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
7
Разборов
92
Брызгалов
25
Смирнов
25
Смирнов
92
Брызгалов
6
Козлов
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Козлов
31
Ткачук
11
Прудников
11
Прудников
31
Ткачук
32
Козлов
27
Скофлек
27
Скофлек
32
Козлов
16
Алвеш
23
Бреев
23
Бреев
16
Алвеш
15
Эктов
7
Фамейе
7
Фамейе
15
Эктов
Остались в запасе
Факел
Оренбург
22
Илья Мазуров
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
9
Давид Бидловский
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
22
Илья Мазуров
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
1
Александр Саутин
ВР
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
9
Давид Бидловский
ЦП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Факел - Оренбург
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Центральный
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