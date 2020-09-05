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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Ноттингем Форест
Барнсли - Ноттингем Форест: обзор матча 05 сентября 2020
Барнсли
05.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
49'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барнсли - Ноттингем Форест
Желтая карточка
E. Simoes
66'
59'
Замена
А. Майтен
️️️️
S. Ameobi
59'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Ж. Карвалью
ГОЛ! 1:0!
К. Вудроу
49'
Замена
К. Одуор
️️️️
М. Ритцмайер
46'
Желтая карточка
Д. Уильямс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Райан Йетс
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
16
Люк Томас
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Джордж Миллер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-3-3
1
Уолтон
28
Уильямс
21
Соллбауэр
5
Андерсен
29
Лудевиг
4
Стайлс
8
Ритцмайер
20
Моуатт
12
Вудроу
8
Чаплин
20
Адебойежо
4-3-1-2
30
Самба
6
Лоуренс-Габриэль
4
Рибейру
2
Фигейреду
6
Блэкетт
22
Йетс
19
Бачиру
19
12
Карвалью
11
Граббан
10
Да Кошта
8
Ритцмайер
29
Одуор
29
Одуор
8
Ритцмайер
19
77
Майтен
77
Майтен
19
12
Карвалью
33
Тэйлор
33
Тэйлор
12
Карвалью
Остались в запасе
Барнсли
Ноттингем Форест
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
16
Люк Томас
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
15
Люк Фримен
АП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
28
Доминик Фризер
ПВ
10
Джордж Миллер
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
16
Люк Томас
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Барнсли - Ноттингем Форест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барнсли
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- : -
24.11.2026
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1 : 2
20.11.2026
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1 : 1
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Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 0
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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