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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс
Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 сентября 2020
Плимут Аргайл
05.09.2020, суббота, 14:30
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
32'
Д. Эдвардс
55'
Д. Мэйор
78'
F. Nouble
2'
Р. Мэннинг
57'
О. Какай
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
F. Nouble
82'
ГОЛ! 3:2!
F. Nouble
78'
57'
ГОЛ! 2:2!
О. Какай
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэйор
Пас отдал
G. Cooper
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Р. Харди
32'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мэннинг
Пас отдал
И. Хаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
4
Scott Wootton
ЦФ
30
Frank Nouble
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
32
George Cooper
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Плимут Аргайл
27
Райан Лоу
ЛЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
8
Панутче Камара
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
43
Tyler Coombes
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
5-1-4
1
Купер
10
Мэйор
8
Грант
6
Уоттс
4
8
Эдвардс
4
Эймсон
4
32
39
Харди
30
3-2-4-1
1
Ламли
29
Какай
16
Дикки
23
Мастерсон
26
Осайи-Самуэль
3
Мэннинг
4
Болл
10
Амос
11
10
Хаир
15
Оте
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
27
Райан Лоу
ЛЗ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
43
Tyler Coombes
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
4
Адам Рэнделл
ОП
19
Dominic Telford
ЦФ
8
Панутче Камара
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
27
Райан Лоу
ЛЗ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
43
Tyler Coombes
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
4
Адам Рэнделл
ОП
19
Dominic Telford
ЦФ
8
Панутче Камара
ЦП
Остались в запасе
11
Пол Смит
ПВ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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